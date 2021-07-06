السعودية | صندوق التنمية الزراعية: رفع نسبة التمويل للمشاريع المستخدمة تقنيات حديثة إلى 75%

المناطق - الرياض

عقد صندوق التنمية الزراعية، بالتعاون مع السوق المالية السعودية “تداول” اليوم، ورشة عمل افتراضية بعنوان: “حوافز الإدراج في السوق المالية السعودية”، بهدف تشجيع الشركات الزراعية على الإدراج في السوق المالية.

وقدم مدير الإدراج المحلي في “تداول السعودية” سليمان العسكر، عرضا تعريفيًا عن السوق المالية السعودية، مع تسليط الضوء على أبرز التغيرات في السوق، إضافة إلى عرض لأبرز إحصائيات تداول، وفوائد الاكتتاب العام والإدراج ودور ذلك في تنمية وتعزيز عمل الشركات، وكذلك مناقشة متطلبات الطرح والإدراج في السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو)، وأهم الفروقات بين السوق الرئيسية والموازية.

وتحدث رئيس قسم التحليل المالي بالصندوق مصطفى الخباز عن الحوافز التي يقدمها الصندوق للشركات الزراعية المدرجة في السوق المالي السعودية، في خطوة مهمة لتحفيز شركات القطاع الخاص ورفع جاهزيتها لتكون جزءا من التنمية الوطنية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

وكشف الخباز عن أبرز الحوافز وهي رفع نسبة التمويل للمشاريع التي تستخدم تقنيات حديثة بحيث تصل إلى 75% من التكلفة الاستثمارية للشركات المدرجة مقارنة بـ 70% للشركات الغير مدرجة، وكذلك رفع القيمة التقديرية لرهن أصول المشروع إلى 50% للشركات المدرجة، مقابل 40% للشركات الغير مدرجة.

وأشار الخباز إلى حافز آخر من الحوافز التي يقدمها الصندوق والذي يتمثل في رفع سقف التمويل للمشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي إلى مليار ريال للشركات المساهمة المدرجة مقابل 900 مليون ريال للشركات الغير مدرجة.

يذكر أن “تداول السعودية” تتولى مسؤولية إدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والدوليين، باعتبارها سوق الأوراق المالية المعنية بأنشطة التداول، والمصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق في السعودية.