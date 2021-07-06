شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على أسد سائب بسطح منزل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يخدر الأسد وينقله إلى مركز إيواء متخصص

سيطر فريق من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على أسد بسطح أحد المنازل بحي الرمال في مدينة الرياض بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والدفاع المدني.

حيث ورد بلاغ للمركز عن وجود أسد سائب بسطح احد المنازل وتوجه فريق من المختصين بالمركز الوطني للحياة الفطرية للموقع والوقوف على البلاغ وبعد أن تم توفير الدعم الأمني للمركز من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والدفاع المدني فقد تمت السيطرة على الأسد من قبل الفريق وتخديره دون وقوع أضرار على الكائن أو أضرار بشرية ولله الحمد.

وتم نقله إلى مركز إيواء متخصص للتحفظ عليه في أماكن متوافقة مع مبادىء الرفق بالحيوان والمحافظة على الحياة الفطرية وتحت رعاية مختصين وإشراف بيطري لحين النظر في أفضل الوجهات التي تتناسب مع وضع الكائن سواء لإعادته إلى بيئته الطبيعية خارج المملكة أو مراکز اكثار متخصصة أو حدائق حيوان معتمدة أو غيرها من الوجهات المناسبة والتي تساهم في المحافظة على هذا النوع.

كما تجدر الإشارة إلى أن تربية المفترسات واقتناء المفترسات يعتبر مخالفة لكون المركز لم يرخص لها سابقا كما أنها تتنافى مع معايير الايواء والاقتناء وتشكل تهديدا أمنيا على سكان الحي بالاضافة إلى أن مخالفة اقتناء الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تندرج ضمن المخالفات التي تصل إلى 10 سنوات سجن أو 30 مليون ريال أو كلاهما.