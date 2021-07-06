شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يتفاعل مع تغريدة مواطن ويضبط قائد مركبة مخالف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعل المرور السعودي مع تغريدة حول مخالفة أحد العمالة الأجنبية ، وقال المرور السعودي " نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

وكانت التغريدة تقول :"صباح يوم امس بجدة حي الفيصلية تم قطع الاشارة عمداً ( استغلال عدم وجود ساهر) من عمالة أجنبية وبسيارة شركة خاصة!! ماهذا الاستهتار والاستخفاف بالنظام وبالشركة التي يستخدمون".