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المرور يتفاعل مع تغريدة مواطن ويضبط قائد مركبة مخالف

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الدمام - شريف احمد - تفاعل المرور السعودي مع تغريدة حول مخالفة أحد العمالة الأجنبية ، وقال المرور السعودي " نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

وكانت التغريدة تقول :"صباح يوم امس بجدة حي الفيصلية تم قطع الاشارة عمداً ( استغلال عدم وجود ساهر) من عمالة أجنبية وبسيارة شركة خاصة!! ماهذا الاستهتار والاستخفاف بالنظام وبالشركة التي يستخدمون".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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