شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / إحباط تهريب 1.2 مليون قرص إمفيتامين بتبوك والشرقية وعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • ضبط 495,481 قرص إمفيتامين مخدر في رأس تنورة .. و419 ألف قرص في الخفجي

• إحباط محاولة تهريب 334 ألف قرص إمفيتامين مخدر في تبوك

• الأفواج الأمنية في عسير تضبط 56 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة -بفضل الله - من إحباط محاولة تهريب (495,481) قرص إمفيتامين مخدر، وفي قطاع الخفجي تمكّنت الدوريات البحرية من إحباط محاولة تهريب (241) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(419,000) قرص إمفيتامين مخدر.

كما تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع حقل التابع لمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب (334.000) قرص إمفيتامين مخدر.

وصرّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكّنت - بفضل الله - من ضبط (56) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح العقيد الطويان، أن الكمية المضبوطة كانت نتيجة عمليتين أمنيتين تمكّنت من خلالهما دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من ضبط الكميات المهربة والقبض على المتورطين فيها، وهم مخالفون لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.