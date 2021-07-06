الشورى يطالب بالتوسع في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

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الدمام - شريف احمد - • المجلس يطالب باستمرار التصاريح الإلكترونية لآداء الشعائر بالحرمين

• دراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام

طالب مجلس الشورى ، بتمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأوضح أنه على وزارة التجارة تبني الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي، وهي توصية إضافية قام بتقديمها معالي د.يوسف السعدون وتم الأخذ بمضمونها من قبل اللجنة.

كما طالب مجلس الشورى بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري تبنت اللجنة مضمونها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

وطالب المجلس بدراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.