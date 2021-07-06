أمير الرياض يرعى اتفاقية إطلاق برنامج الإنماء الاجتماعي بالمنطقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير الرياض توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة شؤون الأسرة، واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، وجمعية بيتي للإسكان التنموي، لإطلاق برنامج الإنماء الاجتماعي بالمنطقة.

جهود أمير الرياض لدعم المشاريع والمبادرات

ويضم البرنامج عدداً من المشاريع والمبادرات، ومنها مشروع تحسين البيئة السكنية (ترميم وصيانة وتأثيث) مساكن الأسر المستحقة بالمنطقة (المرحلة الأولى), الذي تقدمت به اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بالمنطقة، امتداداً لمتطلبات رؤية المملكة وتحقيقاً لمبادئ التنمية المستدامة.

تحسين البيئة السكنية لـ300 أسرة

ويستهدف المشروع تحسين البيئة السكنية لـ300 أسرة مستحقة بالمحافظات والمراكز التابعه لها بالمنطقه, بمشاركة عدد من الجهات المعنية, حيث تبلغ مدة المشروع 16 شهراً ، ينفذ على عدة مراحل لتأهيل هذه المساكن لتصبح أكثر ملائمة.

ويأتي المشروع ضمن سياق ما أسفرت عنه زيارة سموه التفقدية لمحافظات المنطقة ووقوفه على احتياجاتها التنموية.

حضر التوقيع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، وأمين مجلس منطقة الرياض عادل بن عبدالمحسن الحمدان.



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