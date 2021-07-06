جامعة نجران تقر التقويم الأكاديمي للدراسات العليا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقر مجلس جامعة نجران التقويم الأكاديمي للدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1443هـ، ووافق على إنشاء وحدة التوعية الفكرية، وذلك خلال الجلسة السادسة للعام الجامعي الحالي التي عُقدت اليوم، برئاسة معالي رئيس الجامعة، نائب رئيس المجلس الدكتور فلاح بن فرج السبيعي.

قرارات مجلس جامعة نجران

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين المجلس، الدكتور سعيد السريعي، أن المجلس وافق على تعيين 5 أساتذة مساعدين من المعيدين المبتعثين، والموافقة كذلك على ابتعاث 23 من منسوبي الجامعة، وإنهاء بعثة 8 مبتعثين، إلى جانب إقرار اللائحة التنظيمية لمكافحة التبغ، وغيرها من الموضوعات.

استمرار القبول الإلكتروني

وكانت عمادة القبول والتسجيل في الجامعة أعلنت قبل أيام عن بدء القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم، ويستمر حتى 28 من الشهر الجاري.

ودعت العمادة الراغبين بالتسجيل والاطلاع على شروط القبول مراجعة البوابة الإلكترونية على الرابط التالي .

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