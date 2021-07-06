الصحة : العيادات عن بعد عبر تطبيق صحتي توفر 4 مزايا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

حثت وزارة الصحة الجميع على الاستفادة من خدمة العيادات عن بعد عبر تطبيق صحتي التي توفر العديد من المزايا خاصة في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

خدمات تطبيق صحتي

وقالت الصحة إنه أصبح بإمكان الشخص حضور موعده عن بعد بدون الحاجة للذهاب إلى المنشآت الصحية وذلك عبر “صحتي” للاستفادة من المزايا التالية:

الحفاظ على الخصوصية.

توفير الوقت والجهد.

سهولة الاستخدام.

تحمي من التعرض للعدوى.

ما هو تطبيق صحتي؟

يذكر أن صحتي هو تطبيق لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي، ومن أهم الخدمات حجز موعد لإجراء اختبار كورونا (COVID-19) بعد إجراء التقييم الذاتي لأعراض الفايروس بالإضافة إلى خدمات تحديث ومتابعة الفحوصات الحيوية، تتبع الأدوية المصروفة، استعراض ومشاركة الإجازات المرضية، احتساب الخطوات عن طريق الارتباط بخدمة أبل الصحية، ونحو ذلك من الخدمات المتعلقة بصحة الفرد والأسرة وزيادة الوعي الصحي.

هذه المنصة يتم تقديمها بإشراف وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية امتدادًا لرسالتها في تطوير مستويات الرعاية الصحية المقدمة وخدماتها.

مميزات التطبيق:

– حجز موعد لفحص فيروس كورونا (COVID-19)

– خدمة الاستشارات عن بعد

– البحث عن الدواء وأقرب الصيدليات الموفرة للدواء

– عرض الإجازة المرضية

– عرض الوصفة الإلكترونية

– حجز مواعيد في مراكز الرعاية الأولية

– إضافة وتسجيل التابعين

– تسجيل المؤشرات الحيوية

– نتائج الفحص المدرسي

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