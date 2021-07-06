أسد يستنفر الحياة الفطرية والدفاع المدني والأمن البيئي في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت فرق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من السيطرة على أسد طليق فوق سطح منزل أحد المواطنين في حي الرمال بمدينة الرياض وذلك بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والدفاع المدني.

أسد سائب

وقال المركز في بيان له إنه تلقى بلاغًا بوجود أسد سائب بسطح أحد المنازل، وتوجه فريق من المختصين بالمركز للموقع، وتمت السيطرة عليه وتخديره من دون وقوع أضرار على الكائن أو على السكان.

تحذير من اقتناء المفترسات

وأضاف المركز أنه تم نقل الحيوان المفترس إلى مركز إيواء متخصص، لحين النظر في أفضل الوجهات التي تتناسب مع وضعه، سواء بإعادته إلى بيئته الطبيعية خارج المملكة أو مراكز إكثار متخصصة أو حدائق حيوان معتمدة أو غيرها.

وحذر المركز من اقتناء الحيوانات المفترسة داخل المناطق السكنية، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر مخالفة فضلًا عما يمثله ذلك من مخاطر.

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