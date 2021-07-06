متحدث الصحة يطمئن الجميع ويوضح اللقاحات المعتمدة داخل المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة، مرت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها وسلامتها.

اللقاحات المعتمدة بالمملكة

وقال العبدالعالي، في مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة، إن اللقاحات المعتمدة لكورونا في المملكة هي فقط التي تم التوافق عليها، ويتم اعتمادها وتسجيلها وفسحها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتابع متحدث الصحة “أنه حتى الآن فإن لقاحي فايزر “بيونتيك” وأكسفورد “أسترازينيكا” هما اللقحان اللذان تم الموافقة عليهما، ويتم إعطاؤهما داخل المملكة”.

وأضاف أن هناك لقاحين آخرين هما موديرنا وجونسون أند جونسون، يتم النظر فيهما لمن تم حصولهم على هذه اللقاحات خارج المملكة.

متابعة المستجدات والتطورات

وبين متحدث الصحة أن اللجان مستمرة وتتابع كل المستجدات وأي تطورات في القوائم لهذه اللقاحات المعتمدة؛ سواء لإعطاء الداخل في المملكة، أو لمن أعطي خارج المملكة، يتم تحديثها والإعلان عنها أول بأول.

حالات كورونا الجديدة:

وكشفت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (1247) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1429) حالة، كما تم تسجيل (15) حالة وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (494032) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (474368) حالة.

لقاح كورونا في السعودية:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة: إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

الفئة العمرية من 12- 18:

وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.

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