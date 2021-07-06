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مفحط الطوال في قبضة رجال المرور

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

مفحط الطوال في قبضة رجال المرور

ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في محافظة الطوال، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

ضبط المفحط

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور منطقة جازان يضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بمحافظة الطوال، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.

مفحط الطوال في قبضة رجال المرور - متابعات الخليج 365

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

نصائح لقائد المركبات

ومن أهم النصائح التي يوجهها خبراء قيادة السيارات أيضا الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز السيارات إلا بعد التأكد تماما من عدم وجود سيارات في الجهة المقابلة، وكذلك إضاءة الأنوار والإشارات الخلفية ليلا لتنبيه قائدي السيارات الآخرين، وتهدئة السرعة قدر الإمكان في حالات الضباب أو موجات الغبار الكثيف.

مفحط الطوال في قبضة رجال المرور - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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