اخبار السعوديه

جامعة الأمير سطام تعلن بدء القبول في دبلوم الكلية التطبيقية

0 نشر
editor25 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم جامعة الأمير سطام تعلن بدء القبول في دبلوم الكلية التطبيقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

جامعة الأمير سطام تعلن بدء القبول في دبلوم الكلية التطبيقية

في كل من السيح والأفلاج

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج اليوم، بدء القبول والتسجيل في “دبلوم الكلية التطبيقية” للطلاب والطالبات للعام الجامعي القادم 1443هـ.

آلية القبول

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عيسى الدوسري، أن القبول في برامج الكلية التطبيقية سيكون في مقر الجامعة بمدينة السيح للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى فرع الجامعة بمحافظة الأفلاج، وسيكون مخصصاً للطالبات فقط .

برامج الكلية

وأضاف أن برامج الكلية تشتمل على دبلوم الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي، ودبلوم إدارة المشاريع السياحية والترفيهية، ودبلوم البرمجة وعلوم الحاسب، إلى جانب دبلوم الأمن والسلامة المهنية، ودبلوم الشبكات والإنترنت، ودبلوم التسويق.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا