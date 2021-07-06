جامعة الأمير سطام تعلن بدء القبول في دبلوم الكلية التطبيقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج اليوم، بدء القبول والتسجيل في “دبلوم الكلية التطبيقية” للطلاب والطالبات للعام الجامعي القادم 1443هـ.

آلية القبول

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عيسى الدوسري، أن القبول في برامج الكلية التطبيقية سيكون في مقر الجامعة بمدينة السيح للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى فرع الجامعة بمحافظة الأفلاج، وسيكون مخصصاً للطالبات فقط .

برامج الكلية

وأضاف أن برامج الكلية تشتمل على دبلوم الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي، ودبلوم إدارة المشاريع السياحية والترفيهية، ودبلوم البرمجة وعلوم الحاسب، إلى جانب دبلوم الأمن والسلامة المهنية، ودبلوم الشبكات والإنترنت، ودبلوم التسويق.

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