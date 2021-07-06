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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة منتجع ترفيهي وسياحي بمكة المكرمة عبر منصة "فرص" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.
وأشارت الأمانة إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية المميزة بمكة المكرمة ومنها: ترميم وتشغيل وصيانة مركز ثقافي - متحف - وإنشاء وتشغيل وصيانة نادٍ رياضي، إضافة إلى إنشاء مركز فحص فني دوري للمركبات ومركز تقدير للحوادث.
وأكَّدت الأمانة أن طرح الفرص الاستثمارية الكبرى لرجال الأعمال والمستثمرين يأتي في إطار سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية في مكة المكرمة، والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة، وتمكين رواد الأعمال بالمملكة من الاطلاع والمشاركة في المشاريع الاستثمارية وتلبية احتياجات كافة فئات الأعمال، والحصول على فرص استثمارية بمواقع مميزة.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 02:54 PM
في إطار سعيها لتنشيط الحركة الاقتصادية والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياةمنتجع ترفيهي ونادٍ وفحص فني للمركبات.. أمانة مكة تطرح عدداً من الفرص الاستثمارية
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية عن طرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة منتجع ترفيهي وسياحي بمكة المكرمة عبر منصة "فرص" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.
وأشارت الأمانة إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية المميزة بمكة المكرمة ومنها: ترميم وتشغيل وصيانة مركز ثقافي - متحف - وإنشاء وتشغيل وصيانة نادٍ رياضي، إضافة إلى إنشاء مركز فحص فني دوري للمركبات ومركز تقدير للحوادث.
وأكَّدت الأمانة أن طرح الفرص الاستثمارية الكبرى لرجال الأعمال والمستثمرين يأتي في إطار سعي الأمانة لتنشيط الحركة الاقتصادية في مكة المكرمة، والمساهمة في تحسين مستوى جودة الحياة، وتقديم خيارات متعددة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة، وتمكين رواد الأعمال بالمملكة من الاطلاع والمشاركة في المشاريع الاستثمارية وتلبية احتياجات كافة فئات الأعمال، والحصول على فرص استثمارية بمواقع مميزة.
، منتجع ترفيهي ونادٍ وفحص فني للمركبات.. أمانة مكة تطرح عدداً من الفرص الاستثمارية ،
المصدر : الخليج 365
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