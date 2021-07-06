، شاهد.. ما هو سلاح "الريب" القتالي الذي أعلن الجيش المصري امتلاكه؟ ،

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أعلنت القوات المسلحة المصرية امتلاكها 28 "ريبا" قتاليًا في قاعدة 3 يوليو الجديدة، والتي تم افتتاحها في البلاد منذ يومين، وقد اهتمت مواقع روسية بخبر هذا السلاح، وبحثت عنه.
وقال قائد القوات البحرية المصرية أن القاعدة تضم (فرقاطتين طراز فريم برجاميني، وفرقاطة مصرية الصنع طراز جويند، وغواصة طراز 209، و10 لنشات مرور ساحلية بعيدة المدى، و4 لنش مرور ساحلي (28 مترًا)، و28 ريبا قتاليًا مدرعًا للقوات الخاصة، لنش قاطرة، مشيرًا إلى أنه سيتم مشاهدة استخدام هذه الوحدات في إطار فعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة "قادر 2021".
سلاح "الريب" القتالي
ويقول موقع "روسيا اليوم"، بالبحث تبين أن سلاح "الريب" القتالي هو بالإنجليزية " RIB"، وهي تعني قاربًا صلبًا قابلًا للنفخ، وهو قارب خفيف الوزن ولكنه عالي الأداء وعالي السعة غير قابل للغرق ومصمم بقاعدة هيكل صلبة متصلة بأنابيب هواء جانبية. يتم نفخها بالهواء إلى ضغط مرتفع لإعطاء الجوانب صلابة مرنة على طول جوانب القارب.
وتستخدم القوات الخاصة أو الضفادع البشرية هذه القوارب في المهام السريعة، بالإضافة إلى القيام بأدوار الدوريات ونقل القوات بين السفن أو على الشاطئ، وقوارب النجاة.
تعتمد السرعة القصوى للقارب على وزنه الإجمالي وقوته وطوله وشكله الجانبي وظروف البحر. من المحتمل جدًا أن تبلغ سرعة القارب 30 عقدة في الثانية مع ستة ركاب.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 02:49 PM
مواقع روسية اهتمت بالبحث عن تفاصيلهشاهد.. ما هو سلاح "الريب" القتالي الذي أعلن الجيش المصري امتلاكه؟
أعلنت القوات المسلحة المصرية امتلاكها 28 "ريبا" قتاليًا في قاعدة 3 يوليو الجديدة، والتي تم افتتاحها في البلاد منذ يومين، وقد اهتمت مواقع روسية بخبر هذا السلاح، وبحثت عنه.
وقال قائد القوات البحرية المصرية أن القاعدة تضم (فرقاطتين طراز فريم برجاميني، وفرقاطة مصرية الصنع طراز جويند، وغواصة طراز 209، و10 لنشات مرور ساحلية بعيدة المدى، و4 لنش مرور ساحلي (28 مترًا)، و28 ريبا قتاليًا مدرعًا للقوات الخاصة، لنش قاطرة، مشيرًا إلى أنه سيتم مشاهدة استخدام هذه الوحدات في إطار فعاليات المناورة الاستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة "قادر 2021".
سلاح "الريب" القتالي
ويقول موقع "روسيا اليوم"، بالبحث تبين أن سلاح "الريب" القتالي هو بالإنجليزية " RIB"، وهي تعني قاربًا صلبًا قابلًا للنفخ، وهو قارب خفيف الوزن ولكنه عالي الأداء وعالي السعة غير قابل للغرق ومصمم بقاعدة هيكل صلبة متصلة بأنابيب هواء جانبية. يتم نفخها بالهواء إلى ضغط مرتفع لإعطاء الجوانب صلابة مرنة على طول جوانب القارب.
وتستخدم القوات الخاصة أو الضفادع البشرية هذه القوارب في المهام السريعة، بالإضافة إلى القيام بأدوار الدوريات ونقل القوات بين السفن أو على الشاطئ، وقوارب النجاة.
تعتمد السرعة القصوى للقارب على وزنه الإجمالي وقوته وطوله وشكله الجانبي وظروف البحر. من المحتمل جدًا أن تبلغ سرعة القارب 30 عقدة في الثانية مع ستة ركاب.
، شاهد.. ما هو سلاح "الريب" القتالي الذي أعلن الجيش المصري امتلاكه؟ ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.