محمد بن مسعود - الدمام - وضعت تؤامًا عبر قيصرية.. بصحة جيدة وغادرت المستشفى تمكن فريق النساء والولادة بمستشفى أبو عريش العام من إجراء عملية ولادة قيصرية حرجة لسيدة حامل بتوأم ومصابة بمرض السمنة المفرطة وتبلغ من الوزن 176 كيلوجرامًا. وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن السيدة حضرت لقسم الطوارئ في حالة ولادة وتمت معاينتها بواسطة فريق النساء والولادة الطبي وعلى الفور قرر الفريق إجراء عملية ولادة قيصرية للمريضة، وذلك بعد عرضها ومعاينتها من قبل طبيب التخدير وطبيب العناية المكثفة تحسبًا لأي طارئ.

وأضافت أنه تم إجراء العملية بنجاح دون مضاعفات وهي بصحة جيدة وقد غادرت المستشفى ولله الحمد. 06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 02:37 PM وضعت تؤامًا عبر قيصرية.. بصحة جيدة وغادرت المستشفى جازان.. ولادة ناجحة لسيدة تبلغ من الوزن 176كيلوجرامًا جازان.. ولادة ناجحة لسيدة تبلغ من الوزن 176كيلوجرامًا تمكن فريق النساء والولادة بمستشفى أبو عريش العام من إجراء عملية ولادة قيصرية حرجة لسيدة حامل بتوأم ومصابة بمرض السمنة المفرطة وتبلغ من الوزن 176 كيلوجرامًا. وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن السيدة حضرت لقسم الطوارئ في حالة ولادة وتمت معاينتها بواسطة فريق النساء والولادة الطبي وعلى الفور قرر الفريق إجراء عملية ولادة قيصرية للمريضة، وذلك بعد عرضها ومعاينتها من قبل طبيب التخدير وطبيب العناية المكثفة تحسبًا لأي طارئ.

وأضافت أنه تم إجراء العملية بنجاح دون مضاعفات وهي بصحة جيدة وقد غادرت المستشفى ولله الحمد. الكلمات المفتاحية ، جازان.. ولادة ناجحة لسيدة تبلغ من الوزن 176كيلوجرامًا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر جازان.. ولادة ناجحة لسيدة تبلغ من الوزن 176كيلوجرامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.