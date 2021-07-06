، بشعار "عائلة متكاملة لوطن واحد".. بلدية عنيزة تشارك بموسم "محاصيلنا الزراعية" ،

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تشارك بلدية عنيزة، في تنظيم موسم "محاصيلنا الزراعية"، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة حالياً، بشعار "عائلة متكاملة لوطن واحد"، وذلك بمدينة القصيم الغذائية شرق عنيزة.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس فارس بن محمد القحطاني، أن البلدية عملت في الموسم على تهيئة المدينة الغذائية لتكون جاهزة لاستقبال المواسم الزراعية المختلفة التي تشهدها المحافظة، ومنها موسم محاصيلنا الزراعية، ومن ذلك تجهيز البنية التحتية وزراعة وصيانة الموقع، وتهيئة أكثر من ٤٠ ركنًا للمشاركين، وتركيب الخيام، وتمديد الإضاءة والكهرباء, علاوة على إقامة ركن تعريفي توعوي عن أهمية الاقتصاد في المياه، وطرق ري المزروعات، ومزايا الري السطحي.
وأشار "القحطاني" إلى أن هذه الطريقة تعتمد على عمر المزروعات بالماء، ولا تتطلب أجهزة الري الخاصة مع تنظيم عملية الري, وذلك عبر التنقيط والري بالرش ومزاياه التي منها أنها لا تحتاج لتنقية المياه أو نظام فلترة خاص، وإتاحة المجال لنمو المزروعات، ويعمل كملطف للحرارة, بينما تبرز أهم عيوبه في شيئين: أولهما احتياجه إلى خزان مياه كبير، وكوادر بشرية تراقب كمية الماء، وتنظيم أوقات التشغيل والإيقاف، وقد تنخفض كفاءة هذه الطريقة في الأماكن المكشوفة.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 02:27 PM
"القحطاني": البلدية هيأت البنية التحتية وتجهيز الموقعبشعار "عائلة متكاملة لوطن واحد".. بلدية عنيزة تشارك بموسم "محاصيلنا الزراعية"
تشارك بلدية عنيزة، في تنظيم موسم "محاصيلنا الزراعية"، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة حالياً، بشعار "عائلة متكاملة لوطن واحد"، وذلك بمدينة القصيم الغذائية شرق عنيزة.
وأوضح رئيس البلدية، المهندس فارس بن محمد القحطاني، أن البلدية عملت في الموسم على تهيئة المدينة الغذائية لتكون جاهزة لاستقبال المواسم الزراعية المختلفة التي تشهدها المحافظة، ومنها موسم محاصيلنا الزراعية، ومن ذلك تجهيز البنية التحتية وزراعة وصيانة الموقع، وتهيئة أكثر من ٤٠ ركنًا للمشاركين، وتركيب الخيام، وتمديد الإضاءة والكهرباء, علاوة على إقامة ركن تعريفي توعوي عن أهمية الاقتصاد في المياه، وطرق ري المزروعات، ومزايا الري السطحي.
وأشار "القحطاني" إلى أن هذه الطريقة تعتمد على عمر المزروعات بالماء، ولا تتطلب أجهزة الري الخاصة مع تنظيم عملية الري, وذلك عبر التنقيط والري بالرش ومزاياه التي منها أنها لا تحتاج لتنقية المياه أو نظام فلترة خاص، وإتاحة المجال لنمو المزروعات، ويعمل كملطف للحرارة, بينما تبرز أهم عيوبه في شيئين: أولهما احتياجه إلى خزان مياه كبير، وكوادر بشرية تراقب كمية الماء، وتنظيم أوقات التشغيل والإيقاف، وقد تنخفض كفاءة هذه الطريقة في الأماكن المكشوفة.
، بشعار "عائلة متكاملة لوطن واحد".. بلدية عنيزة تشارك بموسم "محاصيلنا الزراعية" ،
المصدر : الخليج 365
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