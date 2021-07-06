شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل السيطرة على أسد طليق في أحد أحياء الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن السيطرة على أسد طليق بسطح أحد المنازل بحي الرمال في الرياض.

وجاء ذلك بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي والدفاع المدني حيث ورد بلاغ للمركز عن وجود أسد سائب.

وتوجه فريق من المختصين بالمركز الوطني للحياة الفطرية للموقع والوقوف على البلاغ حيث تمت السيطرة عليه وتخديره ونقله إلى مركز إيواء متخصص للتحفظ عليه في أماكن متوافقة مع مبادئ الرفق بالحيوان والمحافظة على الحياة الفطرية.

ويذكر أن تربية المفترسات يعتبر مخالفة لم يرخص لها المركز سابقًا حيث أنها تشكل تهديدًا أمنيا على سكان الحي.

كما تصل غرامة اقتناء الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض إلى السجن 10 سنوات و30 مليون ريال او كلاهما.

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