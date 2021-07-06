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«الشورى» يوافق على إضافة مادة جديدة إلى نظام المحاماة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على إضافة مادة ترتيبها ( 21 مكرر ) إلى نظام المحاماة.

وجاء نص المادة كالتالي: " على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة للمحامين وذلك من خلال (90 ) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة" .

وكان ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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