شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يوافق على إضافة مادة جديدة إلى نظام المحاماة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على إضافة مادة ترتيبها ( 21 مكرر ) إلى نظام المحاماة.

وجاء نص المادة كالتالي: " على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك من خلال (90 ) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة" .

وكان ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.