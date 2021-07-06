شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف اللقاحات المعتمدة للإعطاء داخل المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة، مرت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها وسلامتها.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أن اللقاحات المعتمدة لكورونا في المملكة هي فقط التي توافق عليها ويتم اعتمادها وتسجيلها وفسحها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقال متحدث الصحة، أنه حتى الآن فايزر "بيونتيك" وأكسفورد "أسترازينيكا" هما اللقحان اللذان تم الموافقة عليهما، ويتم إعطاؤهما داخل المملكة، لافتًا إلى أن هناك لقاحين آخرين هما موديرنا وجونسون أند جونسون، يتم النظر فيهما لمن تم حصولهم على هذه اللقاحات خارج المملكة.

وأشار إلى أن اللجان مستمرة وتتابع كل المستجدات وأي تطورات في القوائم لهذه اللقاحات المعتمدة؛ سواء لإعطاء الداخل في المملكة، أو لمن أعطي خارج المملكة، يتم تحديثها والإعلان عنها أول بأول.