شكرا لمتابعة خبر عن حمد اليامي: عملي في ثلاجة الموتى دفعني لابتكار إحرام بتقنية النانو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث مبتكر إحرامات تقنية النانو حمد اليامي عن فكرة ابتكاره لإحرامات معالجة بتقنية النانو الفضية، التي تمنع من تكاثر البكتيريا في الإحرام .

وقال اليامي أن الفكرة جاءته عندما كان موظفاً في قسم ثلاجة الموتى بأحد القطاعات الصحية؛ للحيلولة دون انتشار الأمراض المعدية بين الحجاج والمعتمرين.

وأضاف اليامي أنه نفذ الفكرة في ألمانيا وباكستان ثم اتجه إلى معهد أبحاث الحج والعمرة بتوصية من أمير مكة الأمير خالد الفيصل وحصل على براءة الاختراع وحصل على مختبرات عالمية.

ونصح اليامي كل مبتكر ومخترع قائلا " لدينا دولة عظيمة تدعم وتساعد كل مبتكر وتجعلك من أفضل مخترعين العالم".