شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، بعشرة أشخاص من مُصدري شيكات دون رصيد، وذلك بناء على أحكام صادرة ضدهم شملت عقوبات مختلفة.

وتضمنت العقوبات: غرامة مالية ثلاثين ألف ريال ضد أحد المخالفين، وعقوبات ضد آخرين بـ5 آلاف ريال غرامة مالية وأخرى خمسمائة ريال، والسجن لمدة شهر وغرامة مالية ألف ريال.

وشملت العقوبات: غرامة مالية ألفي ريال، وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال، والسجن 15 يومًا وغرامة مالية خمسمائة ريال، وغرامة مالية ألف ريال والسجن لمدة شهرين وغرامة مالية 5 آلاف ريال، مع التشهير بجميع الأشخاص الصادر ضدهم الأحكام على نفقتهم الخاصة.