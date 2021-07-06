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"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهرت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، بعشرة أشخاص من مُصدري شيكات دون رصيد، وذلك بناء على أحكام صادرة ضدهم شملت عقوبات مختلفة.

وتضمنت العقوبات: غرامة مالية ثلاثين ألف ريال ضد أحد المخالفين، وعقوبات ضد آخرين بـ5 آلاف ريال غرامة مالية وأخرى خمسمائة ريال، والسجن لمدة شهر وغرامة مالية ألف ريال.

وشملت العقوبات: غرامة مالية ألفي ريال، وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال، والسجن 15 يومًا وغرامة مالية خمسمائة ريال، وغرامة مالية ألف ريال والسجن لمدة شهرين وغرامة مالية 5 آلاف ريال، مع التشهير بجميع الأشخاص الصادر ضدهم الأحكام على نفقتهم الخاصة.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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