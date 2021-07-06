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تقديم الجرعة الثانية للفئة العمرية من «30 - 40» سنة بعد أسبوعين (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم جدولة الجرعة الثانية من لقاح للفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا بعد أسبوعين.

الجدير بالذكر، أن هذه الخطوة جاءت استمراراً لجهود وزارة الصحة في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بتطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 40 سنة، وإتاحة الجرعة الأولى للفئة العمرية من 12 - 18 عامًا.

وأشارت الوزارة إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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