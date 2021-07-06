شكرا لمتابعة خبر عن تقديم الجرعة الثانية للفئة العمرية من «30 - 40» سنة بعد أسبوعين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم جدولة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا بعد أسبوعين.

الجدير بالذكر، أن هذه الخطوة جاءت استمراراً لجهود وزارة الصحة في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بتطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة، حيث بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 40 سنة، وإتاحة الجرعة الأولى للفئة العمرية من 12 - 18 عامًا.

وأشارت الوزارة إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.