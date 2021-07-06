شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح سبب حدوث انتفاخ في منطقة "الفيلر" عند تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة سبب حدوث انتفاخ في منطقة الفيلر عند تلقي لقاح كورونا، مؤكدة أنها تكون حساسية موضوعية وتزول خلال عدة أيام.

وقالت الصحة "حسب الدراسات التي تم نشرها مؤخرا فإنه بعد الحصول على اللقاح من الممكن حدوث انتفاخ في منطقة الفيلر و يعود ذلك لارتفاع المناعة ضد أي جسم غريب (الفيلر) و تكون هذه الحساسية موضعية غير شديدة و تزول خلال عدة أيام".

وكانت وزارة الصحة قد تلقت استفسار من متابعة تضمن "هل يتعارض فيلر الشفايف مع لقاح كورونا ؟!"