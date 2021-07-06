شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فتيات عسير يتعلمن ركوب الخيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

نجحت فتيات عسير في تحقيق حلمهن، حيث تعلمن ركوب الخيل وبعضهن اصبحن فارسات.

وقالت إحدى الفتيات لقناة " العربية " : كان حلم طفولة منذ كان عمري 10 سنوات، واحتفظت بها حتى أصبحت اعتمد على نفسي وتمكنت من تحقيقه بعد أن كان مجرد حلم بعيد عن الواقع.

وطالبت الجهات المعنية بتقديم الدعم للفتيات قائلة : نتمنى أن نشارك في البطولات المحلية ونحتاج إلى دعم مادي ودعم معنوي من الجهات المعنيه حتى لا يكون أمامنا أي عوائق.