رئيس هيئة الطيران: مضاعفة النقل الجوي ليشمل 250 محطة عالمية

الرياض - محمد عبدالله - قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز عبدالله الدعيلج إن الهيئة تستهدف تطوير قطاع المساندة والخدمات الأرضية، مشيرا إلى خطة مضاعفة النقل الجوي ليشمل 250 محطة عالمية.

وأضاف رئيس هيئة الطيران خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق استراتيجية النقل والخدمات الاستراتيجية الاثنين، أنهم يعملون على محورين رئيسيين وهما مطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار الملك خالد بالرياض.

وأوضح الدعيلج أن خطوط الطيران سيكون بها ناقل وطني جديد، وسيتم دعم الناقلات الوطنية ومضاعفة النقل الجوي وصولا إلى أكثر من 250 محطة عالمية مقارنة بـ99 محطة حالية.

وأكد أن هيئة الطيران المدني تستهدف الوصول إلى 4.5 مليون طن في قطاع الشحن مقارنة بحوالي 900 ألف طن في عام 2019م،

وأشار إلى أن هيئة الطيران المدني تعمل على زيادة المنافسة وتطوير الصيانة والشحن والتموين والمناولة والخدمات الأرضية وصولا إلى تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين في قطاع الخدمات المساندة

وكان الدعيلج قال إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ستقود المملكة لأن تكون رابطاً جوياً عالمياً، مؤكدا أنه فيما يخص المطارات تستهدف الوصول بالقدرة الاستيعابية للمطارات إلى 330 مليون مسافر في عام 2030، مقارنة 103 مليون مسافر في العام 2019 قبل الجائحة.

وأضاف الدعيلج أن الشراكة مع القطاع الخاص ستكون محورية بقطاع الطيران المحلي، وسيلعب دورا مهما ومحوريا سواء من خلال الإنشاءات أو التشغيل أو الإدارة.

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