السفارة في سنغافورا: السفر للسياحة ما زال ممنوعًا

الرياض - محمد عبدالله - أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية سنغافورا، أن السفر من أجل السياحة إلى سنغافورا ما زال ممنوعًا، مشيرة إلى أن السفر يتطلب موافقة مسبقة من الجهات المختصة بالبلاد.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها تود إفادة المواطنين السعوديين بأن تعليمات السفر إلى سنغافورا لا تزال تخضع للإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها، ومن ضمنها الحصول على موافقة الجهات السنغافورية قبل السفر، ليس من ضمنها السفر للسياحة.

كما يتطلب السفر فحص PCR لفيروس كورونا والحجر الصحي لمدة ١٤يومًا في فنادق مخصصة على نفقة المسافر.

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