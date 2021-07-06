بدء تطبيق عقوبات دخول المشاعر المقدسة دون تصريح.. 10آلاف غرامة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، بدء تطبيق العقوبات على الدخول للمشاعر المقدسة دون تصريح سواء للحجاج النظاميين أو العاملين على خدمتهم، مشيرًا إلى أن الإجراءات مستمرة حتى 13 ذي الحجة.

وقال الشويرخ لقناة «العربية» إن العقوبات على من ينوي الدخول الى المشاعر المقدسة (مشعر منى والمزدلفة وعرفات والمسجد الحرام)، دون الحصول على تصريح ،سواء كان حاجا نظاميا أو من العاملين على خدمة الحجاج، هي 10 آلاف ريال، وبدأ تطبيقها أمس الاثنين وتستمر حتى الثالث عشر من ذي الحجة، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار الشخص للمخالفة.

وأضاف أن خطط الحج لهذا العام تراعي الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، من تباعد جسدي ولبس الكمامة وغيرها من الإجراءات، مؤكدًا تحصين كافة العاملين على خدمة الحجيج بجرعتين من لقاحات كورونا.

وأشار إلى أن أعداد الحجيج في المطاف أو المسعى أو جسر الجمرات ستتواءم مع المقدرة على تطبيق الإجراءات الصحية وتطبيق البروتوكولات بشكل عام، مؤكدًا أنه لا تهاون مع مخالفي أنظمة الحج.

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