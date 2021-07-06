إنهاء معاناة مريضة بالجوف واستئصال ورم بالمبيض يزن 15 كجم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، الثلاثاء، عن استئصال ورم يزن 15 كجم من على مبيض سيدة، بمستشفى النساء والأطفال والولادة بمدينة سكاكا.

وقالت صحة الجوف –في بيان لها عبر تويتر- إن فريقا طبيًا من جرّاحي النساء والولادة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا، نجح في استئصال ورم ضخم على المبيض لسيدة غير متزوجة في السادسة والثلاثين من العمر.

وأضافت أن المريضة كانت تعاني من آلام مبرحة وتضخم شديد بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تم التدخل الجراحي الاستئصال الورم من المبيض الأيسر، ويشغل معظم تجويف البطن والحوض ويزن 15 كجم.

وأشارت صحة الجوف إلى أنه تم إجراء الفحص الباثولوجي للورم بعد ذلك، وخرجت المريضة من المستشفى بحالة جيدة بعد إنهاء معاناتها.

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