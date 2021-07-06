«أمانة تبوك» تطلق خدمة تصريح ذبح مؤقت للمطابخ والمطاعم

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت أمانة منطقة تبوك، خدمة «طلب تصريح ذبح مؤقت للمطابخ والمطاعم» وذلك لتمكين المطابخ والمطاعم من تقديم خدمة الذبح خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وذكرت الأمانة –عبر حسابها على تويتر- أنه يمكن الدخول للخدمة بزيارة الرابط التالي: http://tabukm.gov.sa/permits

من جهة أخرى، دشن أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، مشاريع النظافة، والتي تتجاوز تكلفتها (100) مليون ريال، بهدف تعزيز النظافة وتحسين الاداء والارتقاء بالخدمات المقدمة لمدينة تبوك.

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