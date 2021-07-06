«شؤون الأسرة»: ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل إلى 31.8%

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مجلس شؤون الأسرة، الثلاثاء، ارتفاع حصة المرأة السعودية في سوق العمل خلال عام 2020م إلى 31.8%، وزيادة معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات الى 33.5%.

وذكر المجلس –عبر تويتر- أن 4 مبادرات أسهمت في رفع مشاركة المرأة اقتصاديًّا خلال عام 2020م، وهي: رفع حصتها في سوق العمل، وزيادة حصتها في المناصب الإدارية والقيادية، وتعزيز ثقافة العمل وتطوير مهاراتها، وتطوير ممكنات الدعم الاجتماعي لعمل المرأة، مثل المواصلات والحضانات وغيرها.

وأشار إلى أن المساهمة الاقتصادية للمرأة، حافظت على موازنة دورها في الأسرة والمجتمع.

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