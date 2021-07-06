«الشورى» يطالب بدراسة استمرار التصاريح الإلكترونية لأداء الشعائر بالحرمين

الرياض - محمد عبدالله - طالب مجلس الشورى، الثلاثاء، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

وذكر المجلس، عبر حسابه على تويتر، أنه طالب رئاسة شؤون الحرمين بدراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.

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