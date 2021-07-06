«الضمان الصحي»: الخدمات الأقل من 500 ريال لا تتطلب موافقة مسبقة

الرياض - محمد عبدالله - أكد مجلس الضمان الصحي، أنه لا يلزم وجود موافقات مسبقة للخدمات العلاجية التي تقل تكلفتها عن 500 ريال.

وقال المجلس في تغريدة –عبر حسابه على تويتر- إنه اذا كانت الخدمة العلاجية في العيادات الخارجية لا تزيد عن 500 ريال، فتتم المعالجة مباشرة ودون الحاجة إلى طلب موافقة علاجية.

من جهة أخرى، أوضح المجلس انه عند دفع مبالغ مالية في الحالات الطارئة فإن شركة التأمين تلتزم بسدادها خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم طلب الاسترجاع.

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