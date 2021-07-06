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شكرا لقرائتكم الأفواج الأمنية تضبط 56 كجم من الحشيش المخدر بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06
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الأفواج الأمنية تضبط 56 كجم من الحشيش المخدر بعسير
ضبط الكميات المهربة والقبض على المتورطين فيها
متابعات الخليج 365 - واس
صرّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكّنت – بفضل الله – من ضبط (56) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.
القبض على المتورطين بعملية التهريب
وأوضح العقيد الطويان، أن الكمية المضبوطة كانت نتيجة عمليتين أمنيتين تمكّنت من خلالهما دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، من ضبط الكميات المهربة والقبض على المتورطين فيها، وهم مخالفون لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
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