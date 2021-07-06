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حرس الحدود يحبط تهريب 1,2 مليون قرص إمفيتامين و241 كجم حشيش

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

حرس الحدود يحبط تهريب 1,2 مليون قرص إمفيتامين و241 كجم حشيش

بمنطقتي الشرقية وتبوك

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن حرس الحدود السعودي، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب (1,248,481) قرص إمفيتامين مخدر و(241) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بمنطقتي “الشرقية” و “تبوك”.

تسليم المضبوطات

وأضاف حرس الحدود، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات للجهات المعنية.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة -بفضل الله – من إحباط محاولة تهريب (495,481) قرص إمفيتامين مخدر، وفي قطاع الخفجي تمكّنت الدوريات البحرية من إحباط محاولة تهريب (241) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(419,000) قرص إمفيتامين مخدر.

كما تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع حقل التابع لمنطقة تبوك من إحباط محاولة تهريب (334.000) قرص إمفيتامين مخدر.

وأوضح العقيد الغنام أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها.

حرس الحدود يحبط تهريب 1,2 مليون قرص إمفيتامين و241 كجم حشيش - متابعات الخليج 365

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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