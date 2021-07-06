، روسيا تعلن: الطائرة المفقودة سقطت في البحر ،

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أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، أنه تم تحديد موقع سقوط طائرة النقل "إن-26" في البحر بكامتشاتكا، بعد أن فُقِد الاتصال بها خلال رحلة داخلية بالمنطقة.
وكانت الطائرة وهي من طراز إيه إن-26 تقوم برحلة من بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي إلى بالانا في شبه جزيرة كامتشاتكا، وعلى متنها 28 شخصًا عندما، فُقِد الاتصال بها؛ حسب ما ذكرته وكالتا إنترفاكس وريا نوفوتسي نقلًا عن وزارة الطوارئ الروسية.
وأعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ، أن فِرَق الإنقاذ حددت موقع سقوط الطائرة "إن-26" في كامتشاتكا، وقال بهذا الشأن: "من المفترض أن نقطة سقوط الطائرة في البحر تم تحديدها".
وكانت الطائرة التابعة لشركة نقل محلية، متوجهة في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا، وقد انقطع الاتصال بها خلال الرحلة.
وكان على متن الطائرة -حسب وزارة الطوارئ- 28 شخصًا وهم 22 راكبًا بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد.
وتقول شركة الطيران المحلية: إن الاتصال بالرحلة رقم 251 فُقِد عند اقترابها من بلدة بالانا على بعد 9 كيلو مترات من محطة الوصول.
روسيا تعلن: الطائرة المفقودة سقطت في البحرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-06
أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، أنه تم تحديد موقع سقوط طائرة النقل "إن-26" في البحر بكامتشاتكا، بعد أن فُقِد الاتصال بها خلال رحلة داخلية بالمنطقة.
وكانت الطائرة وهي من طراز إيه إن-26 تقوم برحلة من بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي إلى بالانا في شبه جزيرة كامتشاتكا، وعلى متنها 28 شخصًا عندما، فُقِد الاتصال بها؛ حسب ما ذكرته وكالتا إنترفاكس وريا نوفوتسي نقلًا عن وزارة الطوارئ الروسية.
وأعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ، أن فِرَق الإنقاذ حددت موقع سقوط الطائرة "إن-26" في كامتشاتكا، وقال بهذا الشأن: "من المفترض أن نقطة سقوط الطائرة في البحر تم تحديدها".
وكانت الطائرة التابعة لشركة نقل محلية، متوجهة في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا، وقد انقطع الاتصال بها خلال الرحلة.
وكان على متن الطائرة -حسب وزارة الطوارئ- 28 شخصًا وهم 22 راكبًا بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد.
وتقول شركة الطيران المحلية: إن الاتصال بالرحلة رقم 251 فُقِد عند اقترابها من بلدة بالانا على بعد 9 كيلو مترات من محطة الوصول.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
10:30 AM
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
12:49 PM
بعد فقْد الاتصال بها خلال رحلة داخلية بالمنطقة
أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، أنه تم تحديد موقع سقوط طائرة النقل "إن-26" في البحر بكامتشاتكا، بعد أن فُقِد الاتصال بها خلال رحلة داخلية بالمنطقة.
وكانت الطائرة وهي من طراز إيه إن-26 تقوم برحلة من بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي إلى بالانا في شبه جزيرة كامتشاتكا، وعلى متنها 28 شخصًا عندما، فُقِد الاتصال بها؛ حسب ما ذكرته وكالتا إنترفاكس وريا نوفوتسي نقلًا عن وزارة الطوارئ الروسية.
وأعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ، أن فِرَق الإنقاذ حددت موقع سقوط الطائرة "إن-26" في كامتشاتكا، وقال بهذا الشأن: "من المفترض أن نقطة سقوط الطائرة في البحر تم تحديدها".
وكانت الطائرة التابعة لشركة نقل محلية، متوجهة في رحلة من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بلدة بالانا، وقد انقطع الاتصال بها خلال الرحلة.
وكان على متن الطائرة -حسب وزارة الطوارئ- 28 شخصًا وهم 22 راكبًا بينهم طفل واحد، وطاقم مكون من 6 أفراد.
وتقول شركة الطيران المحلية: إن الاتصال بالرحلة رقم 251 فُقِد عند اقترابها من بلدة بالانا على بعد 9 كيلو مترات من محطة الوصول.
، روسيا تعلن: الطائرة المفقودة سقطت في البحر ،
المصدر : الخليج 365
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