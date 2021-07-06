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متحدث الصحة: هذه هي اللقاحات المعتمدة لكورونا حتى الآن في المملكة.. فيديو

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محمد بن مسعود - الدمام - العبدالعالي: جميعها مرت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها وسلامتها

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن جميع لقاحات المعتمدة في المملكة، مرّت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها وسلامتها.

وكشف الدكتور العبدالعالي، أن اللقاحات المعتمدة لكورونا في المملكة هي فقط التي توافق عليها ويتم اعتمادها وتسجيلها وفسحها من الهيئة العامة للغذاء والدواء في ؛ مشيرًا إلى أنه حتى الآن فايزر "بيونتيك" وأكسفورد "أسترازينيكا" هما اللقحان اللذان تم الموافقة عليهما، ويتم إعطاؤهما داخل المملكة.

وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن هناك لقاحين آخرين هما موديرنا وجونسون أند جونسون، يتم النظر فيهما لمن تم حصولهم على هذه اللقاحات خارج المملكة العربية السعودية؛ مضيفًا أن اللجان مستمرة وتتابع كل المستجدات وأي تطورات في القوائم لهذه اللقاحات المعتمدة؛ سواء لإعطاء الداخل في المملكة، أو لمن أعطي خارج المملكة.. يتم بإذن الله تحديثها والإعلان عنها أول بأول.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 12:44 PM

العبدالعالي: جميعها مرت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها وسلامتها

متحدث الصحة: هذه هي اللقاحات المعتمدة لكورونا حتى الآن في المملكة.. فيديو
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة، مرّت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها وسلامتها.

وكشف الدكتور العبدالعالي، أن اللقاحات المعتمدة لكورونا في المملكة هي فقط التي توافق عليها ويتم اعتمادها وتسجيلها وفسحها من الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية؛ مشيرًا إلى أنه حتى الآن فايزر "بيونتيك" وأكسفورد "أسترازينيكا" هما اللقحان اللذان تم الموافقة عليهما، ويتم إعطاؤهما داخل المملكة.

وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن هناك لقاحين آخرين هما موديرنا وجونسون أند جونسون، يتم النظر فيهما لمن تم حصولهم على هذه اللقاحات خارج المملكة العربية السعودية؛ مضيفًا أن اللجان مستمرة وتتابع كل المستجدات وأي تطورات في القوائم لهذه اللقاحات المعتمدة؛ سواء لإعطاء الداخل في المملكة، أو لمن أعطي خارج المملكة.. يتم بإذن الله تحديثها والإعلان عنها أول بأول.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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