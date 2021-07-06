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أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن إلغاء حجز المرأة المرتبطة بمحرم، ولا يمكن إلغاء حجز المحرم منفردًا.
جاء ذلك ردًّا على سؤال ما إذا كان هناك إمكانية لإلغاء حجز المرأة المسجلة الرئيسية "امرأة"، وبقي المحرم دون إلغاء حجزه.. هل يذهب المحرم للحج؟.. لتجيب وزارة الحج -ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين- بقولها: "لا يمكن إلغاء حجز المرأة المرتبطة بمحرم، ولا يمكن إلغاء حجز المحرم منفردًا".
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أفادت حين الإعلان عن آلية حج هذا العام قبل عدة أيام؛ بأنه يمكن للمرأة التسجيل بمحرم، أو بدون محرم مع عصبة النساء؛ بينما يتوجب عند التسجيل بمحرمٍ إدخالُ معلوماته الشخصية، وأن يكون قد سجّل مسبقًا عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل للحج لهذا العام 1442هـ.
وأتاحت الوزارة 4 فئات لـ"المحرم"، هم: (الزوج، أو الأخ، أو الأب، أو الابن)؛ شريطة أن يكون المحرم قد سَجل مسبقًا بطلب منفصل.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 12:40 PM
عملًا بالآليات المتفق عليها للتسجيل في حج هذا العام"الحج": لا يمكن للمرأة المرتبطة بمحرم إلغاء حجزها أو حجزه منفردًا
أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن إلغاء حجز المرأة المرتبطة بمحرم، ولا يمكن إلغاء حجز المحرم منفردًا.
جاء ذلك ردًّا على سؤال ما إذا كان هناك إمكانية لإلغاء حجز المرأة المسجلة الرئيسية "امرأة"، وبقي المحرم دون إلغاء حجزه.. هل يذهب المحرم للحج؟.. لتجيب وزارة الحج -ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين- بقولها: "لا يمكن إلغاء حجز المرأة المرتبطة بمحرم، ولا يمكن إلغاء حجز المحرم منفردًا".
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أفادت حين الإعلان عن آلية حج هذا العام قبل عدة أيام؛ بأنه يمكن للمرأة التسجيل بمحرم، أو بدون محرم مع عصبة النساء؛ بينما يتوجب عند التسجيل بمحرمٍ إدخالُ معلوماته الشخصية، وأن يكون قد سجّل مسبقًا عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل للحج لهذا العام 1442هـ.
وأتاحت الوزارة 4 فئات لـ"المحرم"، هم: (الزوج، أو الأخ، أو الأب، أو الابن)؛ شريطة أن يكون المحرم قد سَجل مسبقًا بطلب منفصل.
، "الحج": لا يمكن للمرأة المرتبطة بمحرم إلغاء حجزها أو حجزه منفردًا ،
المصدر : الخليج 365
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