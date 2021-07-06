شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / الشورى يطالب باستمرار التصاريح الإلكترونية لآداء الشعائر بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • دراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام

طالب مجلس الشورى بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري تبنت اللجنة مضمونها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة الآن برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي.

وطالب المجلس بدراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.