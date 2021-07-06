شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. صيانة وتجهيز العربات استعدادا لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة بتجهيز العربات والصيانة اللازمة لها ضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي أن الإدارة وضمن استعدادها لموسم الحج قامت بصيانة عامة لجميع العربات الكهربائية والعادية، وبلغ عدد عمليات الصيانة قرابة (2000) عربة تمت صيانتها.

وأكد المالكي أن برنامج صيانة العربات التي وضعتها الإدارة والتي تقدمها للمستفيدين من خلال فريق مختص، حيث دعت الحاجة نظراً لما تتعرض له العربات من أعطال مستمرة يجعلها بحاجة إلى صيانة يوميًا، وتسعى إلى توفير خدماتها الفنية في عملية الصيانة من خلال طريقة عملها والتأكد من تشغيلها.

وذكر قائلا: إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفعت كفاءة العمل وتطوير أدائها وفق خطة عمل قامت بها الإدارة بوضعها، وأن فريقا مختصا يقوم برصد الملاحظات الفنية على العربات وعمل الاختبارات والمعايير الفنية لها للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب من أجل خدمة رواد بيت الله الحرام.

واختتم حديثه بأن هذه الأعمال بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.