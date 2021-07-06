شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المحاسبة يرأس وفد الديوان في اجتماع «الأرابوساي» في قطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة وفد الديوان المشارك في الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الأرابوساي"، الذي عقد في دولة قطر يومي الإثنين والثلاثاء 25-26 ذو القعدة 1442هـ الموافق 5-6 يوليو 2021م.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدة تقارير، منها تقرير رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية، وتقرير الأمين العام عن نشاط المجلس والأمانة العامة منذ الاجتماع الأخير، وتقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن منظمة "الإنتوساي"، بالإضافة إلى اعتماد كل من خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي للمنظمة العربية لعام 2021م، والحساب الختامي للمنظمة لعام 2020م، والموازنة التقديرية للأمانة العامة للمنظمة لعام 2021م.

يذكر أن الديوان العام للمحاسبة يشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الأرابوساي"، وممثلاً للمنظمة العربية في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي".