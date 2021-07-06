أمانة تبوك تطلق خدمة إصدار تصاريح ذبح الأضاحي إلكترونياً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت أمانة منطقة تبوك اليوم خدمة إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ الأهلية إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الأمانة، على الرابط : ://tabukm.gov.sa/permits .

خدمة تصاريح الذبح

وتهدف خدمة تصاريح الذبح المؤقتة إلى تقليل آلية استخراج التصاريح للمطابخ والمطاعم بمنطقة تبوك، والسماح بمزاولة نشاط الذبح مؤقتاً خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق من شهر ذي الحجة؛ تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين وتوفير الخيرات المتعددة لهم.

تجنب الذبح العشوائي

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بمنطقة تبوك، تجنُّب مواقع الذبح العشوائي، والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها من قبِل الأمانة بالذبح خلال الفترة المحددة؛ لضمان التأكّد من سلامة الأضاحي وخلوّها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية.

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