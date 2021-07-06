ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 188.5 ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 215.93 ريال سعودي (57.58 دولار).

الذهب عيار 21

كما صعد جرام الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية إلى 188.94 ريال (50.38 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 أيضا حيث وصل إلى 161.95 ريال (43.19 دولار).

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 125.96 ريال (33.59 دولار).

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