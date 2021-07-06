أمطار رعدية على عسير وجازان ورياح وأتربة بنجران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وسراة عبيدة وطريب ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٦ مساءً.

أمطار بمنطقة جازان

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، و الداير بني مالك، والريث ، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الــ 7 مساءً.

رياح نشطة وأتربة بنجران

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وخباش، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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