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انقطاع الاتصال بطائرة ركاب تقل 28 شخصًا في روسيا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

انقطاع الاتصال بطائرة ركاب تقل 28 شخصًا في روسيا

كانت في رحلة إلى بلدة بالانا في كامتشاتكا
انقطاع الاتصال بطائرة ركاب تقل 28 شخصًا في روسيا

متابعات الخليج 365 - متابعة

انقطع الاتصال بطائرة ركاب من طراز “أن-26” على متنها 28 راكبًا، في إقليم كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

رحلة إلى بلدة بالانا في كامتشاتكا

وذكر مركز إدارة الأزمات التابع لمديرية الطوارئ الروسية لإقليم كامتشاتكا أنه تلقى معلومات تفيد بأن طائرة “أن-26″، التي كانت تقوم برحلة إلى بلدة بالانا في كامتشاتكا، لم نتمكن من الاتصال بها.

وأضاف مركز إدارة الأزمات أن ستة من أفراد الطاقم و22 راكبًا بينهم طفل واحد، كانوا على متنها.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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