انقطاع الاتصال بطائرة ركاب تقل 28 شخصًا في روسيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

انقطع الاتصال بطائرة ركاب من طراز “أن-26” على متنها 28 راكبًا، في إقليم كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

رحلة إلى بلدة بالانا في كامتشاتكا

وذكر مركز إدارة الأزمات التابع لمديرية الطوارئ الروسية لإقليم كامتشاتكا أنه تلقى معلومات تفيد بأن طائرة “أن-26″، التي كانت تقوم برحلة إلى بلدة بالانا في كامتشاتكا، لم نتمكن من الاتصال بها.

وأضاف مركز إدارة الأزمات أن ستة من أفراد الطاقم و22 راكبًا بينهم طفل واحد، كانوا على متنها.

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