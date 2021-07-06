المدينة والقيصومة تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة، يوم أمس الاثنين.

وقال المركز، عبر حسابه في “تويتر”، إن المدينة المنورة والقيصومة (المنطقة الشرقية) سجلتا أعلى درجة حرارة في المملكة، وذلك ببلوغها حد 46 درجة مئوية.

وتشير توقعات الأرصاد إلى أن الحرارة في المدينة المنورة ستصل لـ46 مئوية اليوم (الثلاثاء)، فيما تسجل السودة (منطقة عسير) 16 مئوية كأدنى درجة حرارة في المملكة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، عسير، جيزان ، الباحة، مكة المكرمة ) ونشاط لرياح سطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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