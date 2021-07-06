الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

مصادرة وإتلاف 12180 طناً من الأسماك الفاسدة قادمة من اليمن

متابعات الخليج 365 - رنية

تمكنت بلدية محافظة رنية بالتعاون مع أمن الطرق من ضبط شاحنة قادمة من اليمن محملة أسماك مجهولة المصدر.

غير صالحة للاستهلاك

وأضافت بلدية محافظة رنيه، أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسماك، تصل لـ 12180 طناً.

وأشارت البلدية إلى أنه بعد فحصها تم التأكد أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمت مصادرتها وإتلافها.



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