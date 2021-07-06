- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نقل مراسل لقناة "الإخبارية"، عن مصادر، أنه سيتم تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا، بعد أسبوعين من الآن.
وتوفر وزارة الصحة حاليًا الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 50 إلى 60 عامًا.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 11:41 AM
الصحة توفره حاليًا لمن عمره 40 عامًاالإخبارية: توفير الجرعة الثانية من اللقاح لفئة 30 عامًا فأعلى بعد أسبوعين
نقل مراسل لقناة "الإخبارية"، عن مصادر، أنه سيتم تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا، بعد أسبوعين من الآن.
وتوفر وزارة الصحة حاليًا الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 50 إلى 60 عامًا.
، الإخبارية: توفير الجرعة الثانية من اللقاح لفئة 30 عامًا فأعلى بعد أسبوعين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الإخبارية: توفير الجرعة الثانية من اللقاح لفئة 30 عامًا فأعلى بعد أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.