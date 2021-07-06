محمد بن مسعود - الدمام - الصحة توفره حاليًا لمن عمره 40 عامًا نقل مراسل لقناة "الإخبارية"، عن مصادر، أنه سيتم تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا، بعد أسبوعين من الآن. وتوفر وزارة الصحة حاليًا الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 50 إلى 60 عامًا.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 11:41 AM الصحة توفره حاليًا لمن عمره 40 عامًا الإخبارية: توفير الجرعة الثانية من اللقاح لفئة 30 عامًا فأعلى بعد أسبوعين الإخبارية: توفير الجرعة الثانية من اللقاح لفئة 30 عامًا فأعلى بعد أسبوعين نقل مراسل لقناة "الإخبارية"، عن مصادر، أنه سيتم تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا، بعد أسبوعين من الآن. وتوفر وزارة الصحة حاليًا الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 50 إلى 60 عامًا. الكلمات المفتاحية

، الإخبارية: توفير الجرعة الثانية من اللقاح لفئة 30 عامًا فأعلى بعد أسبوعين ،

المصدر : الخليج 365

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