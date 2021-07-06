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أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن عدد مراوح الرذاذ التي تغطي ساحات المسجد لتخفيف درجة الحرارة، 436 مروحة.
وقالت الوكالة: إن شبكة الرذاذ المركزية تخضع للتعقيم المستمر؛ لضمان جودة المياه وخلوها من البكتيريا، ويُعد النظام الأمثل لترطيب الهواء الخارجي.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 11:30 AM
الشبكة تخضع للتعقيم المستمر لضمان جودة المياه وخلوها من البكتيريا436 مروحة رذاذ تغطي ساحات المسجد النبوي لتخفيف درجة الحرارة
أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن عدد مراوح الرذاذ التي تغطي ساحات المسجد لتخفيف درجة الحرارة، 436 مروحة.
وقالت الوكالة: إن شبكة الرذاذ المركزية تخضع للتعقيم المستمر؛ لضمان جودة المياه وخلوها من البكتيريا، ويُعد النظام الأمثل لترطيب الهواء الخارجي.
، 436 مروحة رذاذ تغطي ساحات المسجد النبوي لتخفيف درجة الحرارة ،
المصدر : الخليج 365
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