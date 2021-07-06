، ‏436 مروحة رذاذ تغطي ساحات المسجد النبوي لتخفيف درجة الحرارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشبكة تخضع للتعقيم المستمر لضمان جودة المياه وخلوها من البكتيريا

أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي، أن عدد مراوح الرذاذ التي تغطي ساحات المسجد لتخفيف درجة الحرارة، 436 مروحة.

وقالت الوكالة: إن شبكة الرذاذ المركزية تخضع للتعقيم المستمر؛ لضمان جودة المياه وخلوها من البكتيريا، ويُعد النظام الأمثل لترطيب الهواء الخارجي.