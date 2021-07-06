- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اكتشف مجموعة من الباحثين عيبًا تقنيًّا موجودًا في هواتف "آيفون"، يمكنه تعطيل شبكات الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" في تلك الهواتف.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن ذلك العيب مرتبط بأسماء شبكات "واي فاي" معينة تحمل رموز النسبة المئوية (%) في أسمائها.
وبمجرد محاولتك الدخول على أي شبكة "واي فاي" يوجد فيها رمز "%"، لن يتمكن هاتف آيفون أو أي جهاز آخر يعمل بنظام تشغيل "آي أو إس" من الولوج إلى الشبكة، وتتعطل خدمات "واي فاي" فيه نهائيًّا.
وأقرت شركة "أبل" الأمريكية بهذا العيب في هواتف "آيفون"، ووعدت بإطلاق تحديث لنظام تشغيل "آي أو إس" يحل تلك المشكلة.
وإلى حين إطلاق "أبل" تحديثها لهواتف "آيفون"؛ ينصح الخبراء بعدم الولوج إلى شبكة يوجد فيها رمز "%" على الإطلاق؛ لتجنب انقطاع خدمة "واي فاي" نهائيًّا على هواتفهم.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 10:37 AM
اكتشفه مجموعة من الباحثين.. تحمل رموز "%" في أسمائهاعيب تقني في هواتف "آيفون" يعطل شبكات "واي فاي" فيها
اكتشف مجموعة من الباحثين عيبًا تقنيًّا موجودًا في هواتف "آيفون"، يمكنه تعطيل شبكات الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" في تلك الهواتف.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن ذلك العيب مرتبط بأسماء شبكات "واي فاي" معينة تحمل رموز النسبة المئوية (%) في أسمائها.
وبمجرد محاولتك الدخول على أي شبكة "واي فاي" يوجد فيها رمز "%"، لن يتمكن هاتف آيفون أو أي جهاز آخر يعمل بنظام تشغيل "آي أو إس" من الولوج إلى الشبكة، وتتعطل خدمات "واي فاي" فيه نهائيًّا.
وأقرت شركة "أبل" الأمريكية بهذا العيب في هواتف "آيفون"، ووعدت بإطلاق تحديث لنظام تشغيل "آي أو إس" يحل تلك المشكلة.
وإلى حين إطلاق "أبل" تحديثها لهواتف "آيفون"؛ ينصح الخبراء بعدم الولوج إلى شبكة يوجد فيها رمز "%" على الإطلاق؛ لتجنب انقطاع خدمة "واي فاي" نهائيًّا على هواتفهم.
، عيب تقني في هواتف "آيفون" يعطل شبكات "واي فاي" فيها ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر عيب تقني في هواتف "آيفون" يعطل شبكات "واي فاي" فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.