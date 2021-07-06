محمد بن مسعود - الدمام - فُجِع عبدالهادي بن عبدالله بن مبارك الجوفان، بوفاة ابنه الشاب "رائد"، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. تتقدم "الخليج 365" بالعزاء لوالد وأشقاء الفقيد عبدالله وسلطان عضوي النيابة العامة، وطارق وفهد وعبدالمجيد، وجده الشيخ عبدالله الجوفان، وابن عمه الزميل الدكتور فلاح الجوفان، كما تتقدم بالعزاء لأعمام الفقيد سعد وحمد وخالد ومبارك وفهد الجوفان، وأخواله عبدالرحمن وعبدالله وأحمد أبناء الشيخ محمد الجلعود رحمه الله. 06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 10:41 AM "عبدالهادي الجوفان" يُفجع بوفاة نجله "رائد" "عبدالهادي الجوفان" يُفجع بوفاة نجله "رائد" فُجِع عبدالهادي بن عبدالله بن مبارك الجوفان، بوفاة ابنه الشاب "رائد"، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. تتقدم "الخليج 365" بالعزاء لوالد وأشقاء الفقيد عبدالله وسلطان عضوي النيابة العامة، وطارق وفهد وعبدالمجيد، وجده الشيخ عبدالله الجوفان، وابن عمه الزميل الدكتور فلاح الجوفان، كما تتقدم بالعزاء لأعمام الفقيد سعد وحمد وخالد ومبارك وفهد الجوفان، وأخواله عبدالرحمن وعبدالله وأحمد أبناء الشيخ محمد الجلعود رحمه الله. الكلمات المفتاحية ، "عبدالهادي الجوفان" يُفجع بوفاة نجله "رائد" ،

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